Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи после крушения танкеров

В Керчи после крушения танкеров в Черном море введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Крым в Telegram-канале.

«В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера», — заявил зампредседателя совета министров Игорь Михайличенко.

Ранее в этот день советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи.

К очистке берега и акватории там привлечены силы федерального и регионального МЧС и крымского Минэкологии. Всего задействовано 112 человек, два судна и 12 единиц наземной техники.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что масляные пятна, обнаруженные на побережье Керчи, были локально ликвидированы, убрано более 700 килограммов нефтепродуктов.

«Ведутся работы в районе мыса Змеиный. Для ликвидации пятен в Керченском проливе направлен катер с крымскими сотрудниками специального морского отряда МЧС России», — говорится в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, от мазута предстоит очистить еще 54 километра береговой линии в Краснодарском крае. Из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — десять километров. К выполнению работ привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили оба судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кубани за день очистили от мазута более девяти километров берега.