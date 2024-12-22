В Конго из-за перегруза судна погибли 38 человек

В Демократической Республике Конго перевернулся катер, на котором передвигалось около 400 человек. В результате чего, 38 пассажиров погибли, и более 100 пропали без вести. Об этом сообщает агентство АР. Пока удалось спасти только 20 людей.

«Пассажирами были в основном торговцы, возвращающиеся домой на Рождество», — сказал Джозеф Джозеф Канголинголи, мэр Ингенде, последнего города на реке до места аварии, сообщает издание.

Несколько дней назад произошла похожая трагедия. Перевернулась другая лодка, в результате чего погибло 25 человек. В октябре этого года из-за перегруза лодок утонуло 78 человек. Самая крупная трагедия этого года произошла в июне. Тогда в результате несоблюдения норм перевозки и некачественной сборки судна из 270 пассажиров погибли 80.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 15 детей, а также двое взрослых отравились хлором в бассейне на базе отдыха в Тобольске. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи отмечают, что они находятся в состоянии средней тяжести.