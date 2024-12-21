Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске

Фото: 5-tv.ru

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Двое взрослых и 15 детей поступили в больницу с отравлением парами хлора после купания в бассейне на базе отдыха в Тобольске. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Уточняется, что инцидент произошел на базе отдыха «Сказка». Посетители после купания в бассейне почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В результате 15 детей и двоих взрослых госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно в Москве у ученицы 11 класса остановилось сердце после посещения бассейна. Известно, что 17-летняя школьница еще во время купания почувствовала себя плохо — ей стало трудно дышать. После этого она вернулась домой, отдохнула и отправилась гулять. Однако в автобусе ей снова стало плохо. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали, но в больнице она скончалась, не приходя в чувство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое отравление школьников произошло в городе Новочебоксарск в Чувашии.

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