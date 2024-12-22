Пропавший на Камчатке Ан-2 найден

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 53 0

Самолет доставляют в Мильково.

Пропавший на Камчатке Ан-2 найден

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спустя три дня удалось найти пропавший на Камчатке самолет Ан-2. Как сообщает министр по ЧС региона Сергей Лебедев, все члены экипажа живы. Их отправили в больницу.

«Борт найден, люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу. Сейчас будем эвакуировать», — написал он на личной странице.

Из-за нелетной погоды поиски воздушного судна велись только с помощью вездеходов. Однако несколько часов назад было принято решение запустить поиски с вертолета Ми-8. Найденный экипаж в данный момент доставляют в Мильково для выяснения обстоятельств дела.

За несколько минут до исчезновения с радаров Ан-2 подал сигнал о помощи, после чего пропал. Начиная с 19 декабря, с переменным успехом из-за погодных условий велись поиски воздушного судна. Предварительно известно, что на нем перевозили коммерческий груз. В состав экипажа входили два пилота и один пассажир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Воздушное судно пропало с радаров три дня назад.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Пять «праздничных» причин: какие привычки могут спровоцировать высыпания на лице
7:44
«Я дерзкая»: Арзамасова сделала неожиданное заявление о своем характере
7:28
«Брак был основан на желании иметь ребенка»: Селиванов раскрыл причину развода
7:06
Грустный, но худой: Самойлова раскрыла секрет стройности Джигана
6:40
«Ставим патриотические песни»: как наши бойцы берут в плен боевиков ВСУ
6:19
Пропавший на Камчатке Ан-2 найден

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Взрыв произошел в отделении «Сбера» в Петербурге
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год