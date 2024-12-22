Пропавший на Камчатке Ан-2 найден

Спустя три дня удалось найти пропавший на Камчатке самолет Ан-2. Как сообщает министр по ЧС региона Сергей Лебедев, все члены экипажа живы. Их отправили в больницу.

«Борт найден, люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу. Сейчас будем эвакуировать», — написал он на личной странице.

Из-за нелетной погоды поиски воздушного судна велись только с помощью вездеходов. Однако несколько часов назад было принято решение запустить поиски с вертолета Ми-8. Найденный экипаж в данный момент доставляют в Мильково для выяснения обстоятельств дела.

За несколько минут до исчезновения с радаров Ан-2 подал сигнал о помощи, после чего пропал. Начиная с 19 декабря, с переменным успехом из-за погодных условий велись поиски воздушного судна. Предварительно известно, что на нем перевозили коммерческий груз. В состав экипажа входили два пилота и один пассажир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Воздушное судно пропало с радаров три дня назад.