Спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

МЧС РФ возобновило поиски пропавшего 19 декабря на Камчатке самолета Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из поселка Оссоры вылетел вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы на борту», — отметили в ведомстве.

Также к поискам после ночлега подключилась и сводная наземная группировка спасателей. Всего их шесть человек. Они начали обследовать территорию на снегоходах. Им предстоит преодолеть порядка 45 километров в тяжелых погодных условиях.

А также готов к оперативному вылету из поселка Козыревск еще один вертолет Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

ЧП произошло 19 декабря. В тот день самолет Ан-2 пропал с радаров. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с воздушным судном прервалась. Он совершал коммерческую перевозку груза, на борту находилось трое человек и 800 килограммов груза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как десять лет назад бесследно исчез пассажирский самолет во время полета.