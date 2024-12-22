Спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Воздушное судно пропало с радаров три дня назад.

В МЧС сообщили о возобновлении поисков пропавшего самолета Ан-2

Фото: © РИА Новости/Андрей Сорокин

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МЧС РФ возобновило поиски пропавшего 19 декабря на Камчатке самолета Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из поселка Оссоры вылетел вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы на борту», — отметили в ведомстве.

Также к поискам после ночлега подключилась и сводная наземная группировка спасателей. Всего их шесть человек. Они начали обследовать территорию на снегоходах. Им предстоит преодолеть порядка 45 километров в тяжелых погодных условиях.

А также готов к оперативному вылету из поселка Козыревск еще один вертолет Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

ЧП произошло 19 декабря. В тот день самолет Ан-2 пропал с радаров. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с воздушным судном прервалась. Он совершал коммерческую перевозку груза, на борту находилось трое человек и 800 килограммов груза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как десять лет назад бесследно исчез пассажирский самолет во время полета.

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