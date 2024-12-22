ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области

В течение суток ВСУ с помощью беспилотников и боеприпасов атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, были выпущены четыре боеприпаса и совершены шесть атак беспилотников по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори. Четыре дрона удалось уничтожить системой ПВО. Последствий нет.

Также под удар попал в Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы. Российским силам удалось противостоять атаке. Обошлось без повреждений и пострадавших.

«В Грайворонском муниципальном округе по селам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО», — написал Гладков.

Однако в результате сбросов взрывных устройств были повреждены два частных дома и ближайшие постройки в селах Рождественка и Мокрая Орловка.

Кроме того, подвергся обстрелу город Шебекино. Был выпущен один боеприпас. Жертв и повреждений не оказалось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Казани ликвидировали остатки БПЛА после атаки на город.