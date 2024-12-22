«Не проявляет интерес»: Королева упрекнула Гуфа в нежелании общаться с дочерью

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Юлия Королева заявила, что Гуф отказывается общаться с маленькой дочерью

Юлия Королева упрекнула Гуфа в том, что он не хочет общаться с их маленькой дочк

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Экс-супруга рэпера пожаловалась на то, как непросто растить малышку в одиночестве.

Модель и экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Юлия Королева заявила, что артист и его родственники не поддерживают связь с дочерью Тиной. В социальных сетях Королева пожаловалась на то, как непросто растить малышку в одиночестве.

В преддверии Нового года Юлия старается подарить Тине ощущение праздника. Девушка пригласила домой Деда Мороза, который порадовал малышку подарками.

Она также с удовольствием ходит на все утренники наследницы, в то время как у Долматова не возникает желания посмотреть на милые праздничные сценки с участием своей дочери.

«Мне так жаль, что никто из ее родственников не проявляет интерес, ведь она просто невероятно чудесная. И большое счастье за этим наблюдать. И самое грустное, что я вообще никого не ограничиваю, но вот почему-то так повелось», — пожаловалась Королева.

Несмотря на это, Юлия старается делать все для того, чтобы малышка не ощущала недостатка заботы и любви. Королева также призналась, что мечтает создать большую и дружную семью, в которой все будут общаться и интересоваться жизнью друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гуф анонсировал прощальный тур.

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