С браслетом слежения и под наблюдением врачей: рэпер Гуф дал сольный концерт

Исполнитель смог выступить только после разрешения наркологов.

Рэпер Гуф дал сольный концерт с браслетом слежения на ноге. О состоянии артиста рассказал изданию URA.RU Антон Соколов — учредитель наркологической клиники, где находится музыкант.

После выступления Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) вернулся в рехаб. На концерте в VK Stadium музыкант исполнил 45 песен. Все время, что артист находился на сцене, недалеко от него дежурила выездная бригада врачей. Исполнитель даже на собственном концерте не снимал браслет слежения, который ему нужно носить по постановлению суда.

На выступлении Гуф поблагодарил сотрудников наркологической клиники и анонсировал прощальный концертный тур, но уже в следующем году. После окончания мероприятия рэпер продолжил лечение.

Как рассказал учредитель клиники, чтобы этот концерт состоялся, был созван консилиум врачей учреждения, на котором было принято решение о допуске Гуфа до выступлений. Соколов также поведал о том, как проходит реабилитация знаменитости.

«Программа, по которой мы на сегодняшний день работаем с Алексеем Долматовым, называется „28 дней“, где каждый день реабилитации построен под специальные нужды пациента. Мы провели всю необходимую подготовку, взяли медицинские анализы, устроили встречи с близкими артиста. Уже за первые несколько суток работы была видна существенная положительная динамика у артиста», — сообщил представитель клиники.

Ранее 5-tv.ru писал том, что рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца.