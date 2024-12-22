Спор разрешен? Ученые выяснили, где зародился сифилис

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 52 0

Сифилис зародился в Северной Америке

Сифилис возник в Америке

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вспышка загадочной болезни впервые охватила Европу в конце XV века.

В результате исследования древних геномов ученым удалось установить, что сифилис зародился в Северной Америке. Об этом сообщает Live Science.

Согласно данным публикации, в Европе заболевание появилось в XV веке после возвращения испанского мореплавателя Христофора Колумба. Отмечается, что сифилис и его родственные инфекции произошли из «Нового света».

Были изучены скелеты из раскопок в Америке, на которых сохранились следы поражений, схожих с болезнью. Анализ ДНК показал, что бактерия Treponema pallidum, вызывающая сифилис, существовала девять тысяч лет назад и со временем эволюционировала, разделившись на различные штаммы.

Ученые также отметили, что резкое распространение сифилиса произошло во второй половине XV века, совпадая с морскими экспедициями Европы в Америку. Широкая торговля и миграционные сети, возникшие в результате европейской экспансии, значительно ускорили распространение заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эпидемии влияли на ход мировой истории.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Нетаньяху не посетит церемонию 80-летия освобождения Освенцима в Польше
18:15
Россия начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию
18:01
«Где ваша логика?» — Викторию Боню обвинили в поддержке украинского боксера
17:46
Собянин: 26 мемориальных и семь памятных досок установили в Москве в этом году
17:25
Спор разрешен? Ученые выяснили, где зародился сифилис
17:17
В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека

Сейчас читают

«Повезло, что упали в снег»: пассажиры найденного на Камчатке самолета рассказали об аварии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год