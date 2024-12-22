Спор разрешен? Ученые выяснили, где зародился сифилис

Вспышка загадочной болезни впервые охватила Европу в конце XV века.

В результате исследования древних геномов ученым удалось установить, что сифилис зародился в Северной Америке. Об этом сообщает Live Science.

Согласно данным публикации, в Европе заболевание появилось в XV веке после возвращения испанского мореплавателя Христофора Колумба. Отмечается, что сифилис и его родственные инфекции произошли из «Нового света».

Были изучены скелеты из раскопок в Америке, на которых сохранились следы поражений, схожих с болезнью. Анализ ДНК показал, что бактерия Treponema pallidum, вызывающая сифилис, существовала девять тысяч лет назад и со временем эволюционировала, разделившись на различные штаммы.

Ученые также отметили, что резкое распространение сифилиса произошло во второй половине XV века, совпадая с морскими экспедициями Европы в Америку. Широкая торговля и миграционные сети, возникшие в результате европейской экспансии, значительно ускорили распространение заболевания.

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