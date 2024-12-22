Путин участвует в церемонии открытия новых транспортных объектов в РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Президент указал на высокую востребованность участка М-12 от Москвы до Казани, который открыли в декабре 2023 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи начал церемонию открытия новых инфраструктурных объектов в регионах РФ.

В рамках текущей церемонии российский лидер даст старт движению транспорта на автомобильной дороге А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь.

Президент во время видеосвязи поблагодарил специалистов за работу и отметил хороший темп развития в России дорожной сети.

«У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», — сказал президент.

Так, Путин указал на высокую востребованность участка М-12 от Москвы до Казани, который открыли в декабре 2023 года. По словам президента, за все время по ней проехали более 26 миллионов водителей. Эту магистраль будут развивать в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее.

Кроме того, глава государства примет участие в открытии международных аэропортов Магадана (Сокол), Чебоксар и Ставрополя (Шпаковское).

Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошли «Итоги года с Владимиром Путиным».

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