Индикатор настроения России: как прошли «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент ответил на 74 вопроса и поднял множество важных тем.

На подведение итогов года президент пришел с необычной полупрозрачной синей папкой в руках. Она была рядом с ним все четыре с половиной часа эфира.

В этой папке — флаг 155-й бригады морской пехоты. Воины Дальнего Востока, а это бригада Тихоокеанского флота, подписали флаг специально для президента и попросили передать ему на память.

Девиз морской пехоты — «Где мы — там победа». Но так про себя могут сказать бойцы многих прославленных подразделений.

«Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения», — сказал президент России Владимир Путин.

155-я бригада воюет с самого начала СВО. Ее подразделения участвовали еще в десанте на Гостомель — аэродром под Киевом. Уже через месяц после начала СВО бригаде было присвоено почетное наименование — гвардейская. Морпехи всегда на самых ответственных участках. Сейчас освобождают курскую землю.

Тема СВО стала одной из основных. Всего более двух миллионов обращений поступило на эту программу. 74 вопроса удалось задать в прямом эфире. Все остальные — отрабатывают сейчас активисты народного фронта, региональные власти и правительство. Больше всего обращений, треть, так или иначе касаются социальной поддержки.

Сейчас такой период, когда внешняя политика прямо и косвенно влияет на внутреннюю ситуацию. В то же время именно внутреннее спокойствие позволяет эффективно противостоять внешним вызовам.

Основа любого государства — семья, ячейка общества А значит большие задачи по укреплению страны сводятся к конкретным действиям по поддержке детей, их родителей и представителей старшего поколения.

Большой разговор с президентом — как очень точный индикатор настроения всей страны. И с индикатором этим, кажется, не сравнится ни один соцопрос.

В этом году было больше двух миллионов обращений. Таких разных по формулировкам и тональности, но в каждом то, что важно для каждого. Качество медицины, ЖКХ, уровень доходов, инфляция. Все, что связано с повседневной жизнью.

Владимир Путин — и это многолетняя традиция — начинает с экономики. В России она растет, в Евросоюзе — топчется на месте, а некогда промышленный гигант — Германия — в упадке. По объему экономики — мы четвертые в мире.

Если в 1999 году уровень, например, безработицы был рекордные 13%, сейчас тоже рекордные — два с небольшим. Растут зарплаты, а вместе с ними — и спрос на многие товары и услуги.

«Конечно, тревожным сигналом является инфляция, я вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального Банка, Эльвира мне сказала, что уже 9,2-9,3%. С этой инфляцией такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный Банк ставит задачу приземлить эти темпы и на следующий год, я думаю, по разным оценкам должны у нас быть где-то 2-2,5%», — сказал Путин.

Чтобы приземлить инфляцию ЦБ повышал ключевую ставку, но эффект от такой меры проявляется не мгновенно. Чтобы остыть, перегретой экономике нужны месяцы. Положительная сторона высокой ставки: высокие проценты по вкладам. Во многих банках они перешагнули двадцатипроцентный порог.

Вопрос к Путину: «У вас есть вклады в банках. Если да, то в каких?»

«Изначально у меня был вклад в „Сбере“, по-моему, так и сохранился, а потом, когда Банк Россия был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечисляют», — ответил президент.

Самое главное в любой экономике — люди. Уже существующие меры поддержки рождаемости: пособия, материнский капитал, вероятно, расширятся. Президент обозначил приоритет для всех губернаторов.

«Я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов России: с этого должен начинаться рабочий день и этим должен заканчиваться», — сказал Путин.

Демография улучшится, если семьи, тем более молодые, будут обеспечены жильем. Семья Пархоменко из Краснодара рассказывает президенту, что не может оформить семейную ипотеку, банки ссылаются на лимиты.

«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», — сказал Путин

А вот уже многодетная мать из Сургута Анна Шинкао. Ей и почти двум миллионам других многодетных семей, отправиться с детьми к морю, та еще задача. Только за перелет Анне надо заплатить 150 тысяч.

«Многодетным семьям, семьям с детьми должны предоставлять льготу — пятьдесят процентов, по-моему, от тарифа. Это от стандартного тарифа. Что компании авиационные делают? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартные тарифы. И потом говорят, ну это же льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку пятьдесят процентов, предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена», — подчеркнул президент.

Залог сильной экономики — развитая инфраструктура. Новый мегапроект — кольцевая дорога вокруг Азовского моря. Трасса длиной почти полторы тысячи километров пройдет от Ростова-на-Дону через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области и конечно Крым. Новым регионам особое внимание. Официальный Киев всегда относился к богатым природными ресурсами субъектам, как к колониям. Главное –выкачать деньги, и не вкладывать в их развитие.

«Уже сейчас воссоздана, восстановлена 21 тысяча объектов. В течение ближайших пяти или шести лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов. И все это будет сделано», — заявил президент.

Восстановление ждет и Курскую область. До президента дозвонилась Татьяна Зиброва, она спросила про жилищные сертификаты, разрушенную боевиками инфраструктуру. Путин ответил и на расселение, и на восстановление уже сейчас выделено 108 миллиардов рублей.

«Даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения: школы детские сады», — сказал Владимир Путин.

Еще одна проблема, озвученная во время разговора с Путиным: сотни семей по всей стране взяли ипотеку на строительство частного дома, но подрядчики, получив оплату, работы не завершили. Защититься от таких ситуаций вскоре помогут эскроу-счета, не оставят и тех, кто пострадал сейчас до вступления закона в силу.

«Давайте с этим обязательно разберемся. Потому что на этот конкретный случай надо будет проецировать на другие возможные случаи и предотвращать такое мошенничество», — говорит Путин.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» была еще в эфире, когда в ДНР отчитались, что решили проблему Леонида Шепилова, трудовая книжка которого сгорела при обстреле Красного Лимана.

Казалось бы, вопросы личные, но затронутые в них проблемы интересуют миллионы россиян. Вот пожилая женщина из Казани рассказывает президенту, что стала жертвой мошенников. Они оформили на ее имя кредит почти на два миллиона.

«Не пора ли принять более серьезные меры и обязать банки более тщательно контролировать действия своих сотрудников?» — сказала Ева Маркелова.

«Кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей пускай выдают, что называется, в режиме онлайн, немедленно. А от 50 до 200 тысяч рублей надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А 200 тысяч и более — это точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней», — отметил президент.

Круг вопросов, никогда не ограничивается. Наряду с глобальными вопросами геополитики, внутреннего развития, спрашивали у президента о портретах в кабинетах, просили обустроить кинозалы в Арктике. Но самым личным в этот раз оказался вопрос про счастье.

«Счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети. Пока наши молодые люди, девушки, юноши не будут создавать нужное количество нам, для страны, для России — семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда можно, наверное, будет сказать, что я счастлив», — сказал Владимир Путин.