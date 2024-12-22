Илон Маск предложил проверить интеллект американских чиновников

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

По словам предпринимателя, ситуация становится безумной.

Маск предложил протестировать умственные способности американских чиновников

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

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Американский бизнесмен Илон Маск предложил протестировать умственные способности американских чиновников. Пост он опубликовал в своей соцсети Х.

Так предприниматель отреагировал на новость о том, что 81-летняя конгрессвумен Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией после того, как потерялась на улице. В связи с этим, на работе она не появлялась почти полгода. Информацию о Гренйджер рассказал изданию Dallas Express неназванный избиратель.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц?» — подчеркнул Маск.

Он добавил, что ситуация становится безумной. Неизвестно, прислушаются ли к нему, однако его комментарий поддержали многие пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск предрек конец Европы и Германии. Для решения этой насущной проблемы он также предложил относительно реальные способы. В поисках нестандартных решений для спасения Европы Маск даже предложил стать донором спермы. Сам он является многодетным отцом, воспитывая 12 детей от трех разных женщин.

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