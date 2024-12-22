Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновились

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 11 0

Крупнейший российский трубопровод осуществляет поставки горючего в Европу.

Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновились

Фото: www.globallookpress.com

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Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» из России в Венгрию восстановились. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

Ранее СМИ сообщили о приостановке поставок нефти из России в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» из-за технических проблем.

В южную часть российская нефть продолжает поступать, а в северную прокачка приостановлена из-за санкций ЕС.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше стала, скорее всего, техническая неисправность или износ трубопровода. По словам экспертов, если же рассматривать вариант диверсии, то вывод «Дружбы» из строя выгоден только самой Польше. 

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