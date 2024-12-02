«Выгодно только Польше»: кто и зачем мог повредить нефтепровод «Дружба»

Оператор трубопровода уже заявил о диверсии, как об одной из возможных причин утечки.

Причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше стала, скорее всего, техническая неисправность или износ трубопровода. Если же рассматривать вариант диверсии, то вывод «Дружбы» из строя выгоден только самой Польше. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказали российские эксперты.

Поляки могут шантажировать немцев

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков не исключил, что в Европе по устоявшейся традиции найдут в аварии «русский след», тем более что польский оператор трубопровода уже назвал диверсию одной из возможных причин утечки.

Однако для России нет никакого смысла и выгоды повреждать «Дружбу». И Польша, и Германия, которые раньше получали по ней российскую трубопроводную нефть, отказались импортировать ее еще в 2023 году. Сейчас в эти страны через Россию транзитом идет лишь тоненький «ручеек» казахской нефти объемом менее миллиона тонн в год, тогда как Москва раньше отправляла немцам и полякам десятки миллионов тонн.

Если кому и выгоден вывод из строя «Дружбы», так это самой Польше, чтобы в некотором роде шантажировать Германию, считает Юшков.

«Эта авария произошла как раз на том участке, который близко к немецкой границе. И тут что можно усмотреть? Что Польша сама могла подать неправильное давление в трубу так, чтобы она лопнула. По крайней мере, Польше выгодна эта авария», — заявил эксперт.

Таким образом, пояснил Юшков, поляки показывают немцам, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые власти Германии ранее отобрали у «Роснефти», не будут загружены на полную мощность, и, соответственно, лучше будет продать их польским компаниям. Варшава давно уже «положила глаз» на эти предприятия и вынуждает Берлин уступить их, отметил эксперт.

Вывод из строя «Дружбы» вполне может быть элементом «вымогательства» со стороны поляков. Так они демонстрируют, что все поставки нефти в Германию теперь завязаны на них.

«Если и усматривать какую-то конспирологию (в аварии на „Дружбе“ — Прим. ред.), то скорее такую, что Россия зачем-то там взорвала нефтепровод», — заключил Юшков.

К слову, по сообщениям польских СМИ, утечка произошла именно на западном участке нефтепровода «Дружба», который связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

Случайность или износ

Christian Ender/ТАСС; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов сомневается в преднамеренном выводе из строя «Дружбы», считая, что причина аварии, скорее, в технической неисправности. В пользу этой версии говорит то, что трубопровод, по всей видимости, получил несерьезные повреждения, да и резонанс после этого инцидента на Западе минимальный.

«Если бы кто-то несанкционированно попытался его взорвать, резонанс был бы гораздо более крутой. Более того, ремонт оплачивает сейчас государственная пожарная служба Польши, что тоже свидетельствует о том, что имел место техногенный фактор. К тому же отсутствуют некие разбирательства по линии спецслужб. Так что здесь, мне кажется, имеет место некая случайность и износ трубопровода», — рассуждает эксперт.

Шатилов считает, что польские службы устранят неисправность на «Дружбе» в сжатые сроки, и нефтепровод уже в ближайшее время возобновит работу, чтобы не ставить под угрозу европейскую энергобезопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба» в районе Пнево Великопольского воеводства. Оператор трубопровода компания PERN заявил, что повреждение может быть вызвано диверсией.