Новогодняя гостиная VK Видео открылась в ЦДМ

Презентация новогодней гостиной VK Видео прошла в атриуме Центрального детского магазина (ЦДМ) в Москве. Видео с мероприятия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что уютную гостиную украшают новогодние елки и яркие подарочные коробки, а в пространстве Деда Видоса расположена фотозона с большим синим диваном. Также виден огромный экран, где транслируют мультфильмы и детские шоу VK Видео.

Мероприятие приурочено к запуску «Детского режима» платформы. Как рассказала 5-tv.ru директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина, семейный контент на сегодня — один из самых быстрорастущих. Количество его пользователей на платформе всего за два месяца увеличилось в три раза, а суммарные просмотры — почти в десять раз.

«Практически у каждого ребенка сейчас есть свой гаджет, это поколение, которое потребляет контент буквально с рождения. Поэтому наша цель — создать безопасную зону для них. Весь контент на площадке тщательно отобран профессиональными детскими редакторами, здесь нет рекламы», — отметила Лапина.

Она добавила, что «Детский режим» VK Видео включает в себя не только мультики и развлекательные шоу для детей, но и образовательные видео и контент от семейных блогеров. Таким образом просмотр роликов на платформе подразумевает досуг с обучением для маленьких пользователей.

Гостями презентации стали известные блогеры и звезды соцсетей: Влад А4, Оксана Самойлова, Денис Кукояка, Ассоль, Виктория Портфолио и Карина Нигай. Они охотно общались и фотографировались с посетителями.

«У меня дети очень любят смотреть горизонтальные часовые ролики, и было бы классно, если бы была отдельная платформа — ну, она уже появилась — где именно был бы выложен контент для детей. Чтобы взрослый человек не переживал, что ребенок смотрит что-то неподобающее», — высказалась о «Детском режиме» Виктория Портфолио.

Телеведущая Ассоль, которая пришла на мероприятие с дочерью Эльзой, родившейся в январе этого года, также отметила важность безопасности детского контента.

«Родители включают какой-то детский контент и порой не знают, что они показывают своим детям. И очень важно, чтобы этот контент был безопасным, чтобы он был проверенным, с маркировкой, и родители точно знали, что это классная история», — заявила Ассоль.

Новогодняя гостиная VK Видео в центральном атриуме ЦДМ будет ждать гостей до 8 января включительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что елка-рекордсмен от VK появилась в Парке Горького.