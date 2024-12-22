Умер герой штурма дворца Амина — подполковник КГБ Климов

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 75 0

Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов

Умер герой штурма дворца Амина — подполковник КГБ Климов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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В декабре 1979 года во время спецоперации в Тадж-Бек он был ранен осколками в живот и чудом остался жив.

Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского лидера Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 73 году жизни скоропостижно скончался подполковник в отставке Климов Павел Юрьевич», — говорится в сообщении.

В декабре 1979 года, во время штурма дворца Тадж-Бек Климов получил тяжелое осколочное ранение, чудом выжил и продолжил службу, участвуя в многочисленных операциях по освобождению заложников. За заслуги удостоен ордена Красного Знамени и других наград.

После революции 1978 года в Афганистане к власти пришла Народная демократическая партия Афганистана (НДПА), лидером страны стал ее руководитель Мухаммед Тараки. В декабре того же года он подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Менее чем через год Тараки был убит заговорщиками во главе с Амином, который тогда был его замом.

Штурм дворца Амина был частью спецоперации КГБ СССР и Советской Армии «Байкал-79» по свержению Амина и замене его на Бабрака Кармаля, что предшествовало началу участия советских войск в афганской войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был генерал Валерий Востротин, человек, который в Афганистане командовал той самой «9-й ротой». Легендарный командир, генерал-полковник не дожил всего два дня до 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

 

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