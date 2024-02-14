Афганистан его закалил: каким был генерал Востротин из реальной «9 роты»

Не стало одного из самых легендарных командиров нашей армии. Ушел из жизни Валерий Востротин, человек, который в Афганистане командовал той самой «9-й ротой».

Тогда 39 десантников 12 часов отбивали атаки моджахедов, встав по приказу Востротина в круговую оборону. Это про тот знаменитый бой сейчас снимают фильмы.

Востротину был 71 год. Легендарный командир, генерал-полковник не дожил всего два дня до 35-летия вывода советских войск из Афганистана — страны, где он состоялся как талантливый офицер, герой и даже поэт.

«Самолет доставил грузы из далекого Союза, и вот в Баграме мы в гостях. Кто в гостях, а кто и дома. Подступает к горлу ком, улетит в Союз „Корова“, а Баграм два года снова будет мне родимый дом», — сочинял Востротин, который в 1986 году командовал 345-м гвардейским парашютно-десантным полком.

В последнее время Востротин тяжело болел. Но, несмотря на это, он собирался приехать на торжественные мероприятия.

«Мы только что открыли фотовыставку. Только мы открыли ее, мне поступило сообщение, что Валерия Александровича не стало. Это был прекрасный человек. Его очень любили и очень уважали», — рассказал сослуживец Востротина, председатель организации «Боевое братство» Геннадий Шорохов.

«Для нас это легенда, для нас это авторитет непререкаемый. Действительно, будем помнить Валерия Александровича. Он для нас эталон воинской доблести», — заметил председатель общероссийской общественной организации военных инвалидов Юрий Алексеев.

«Валерий Александрович — это без всякого преувеличения уникальный человек со всех сторон», — подчеркнул Владимир Шаманов, депутат Госдумы, командующий ВДВ с 2009 по 2016 год.

Востротин попал в Афганистан одним из первых, уходил одним из последних. Лейтенантом он штурмовал дворец Амина — крепость Тадж-Бек.

Эту блестящую операцию до сих пор изучают спецназовцы всего мира. Затем были бои, тяжелейшее ранение, госпиталь, учеба в военной академии, опять Афганистан — теперь уже в роли командира 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.

Это его бойцы героически отбивали 12-часовой штурм на высоте 3234 в провинции Хост, о чем был снят фильм «9 рота». Именно Востротин консультировал режиссера Федора Бондарчука.

«Раздавлен я. Надо сказать, что еще один из бойцов 9-й роты и прототип героя Чугуна, которого сыграл Кокорин, Искандер Галиев ушел из жизни совсем недавно. Мы как раз вспоминали его. Буквально вчера Валерию Александровичу звонил, не дозвонился. А сегодня вот это известие», — отметил Бондарчук.

Сам Востротин фильмом остался доволен, несмотря на существенный художественный вымысел. Так, авторы преувеличили число жертв десантников, а для них это очень важно — уничтожить противника больше, чем потерять своих. Ну и роту в жизни никто не бросал — ночью к ней пробилась подмога.

«Е-мое, кошмар какой творится! И роту забыли, и все погибли. Погибло шесть, там все, все возмущались, и Громов первый возмутился — кто какую роту забыл? Но это образно. Всех афганцев забыли. Но я ему благодарен, что он тему поднял», — рассказывал Востротин.

Вообще Востротин не только консультировал Бондарчука, однажды он сам снимался в фильме «Черная акула». Это был единственный случай в истории российского кинематографа, когда действующий генерал сыграл майора — «Супермен» в роли «Супермена».

До последних дней Востротин работал. Он возглавлял Союз десантников России, московское отделение организации «Боевое братство», прыгал с парашютом, заботился о семьях погибших боевых товарищей. Он прожил долгую и красивую жизнь.