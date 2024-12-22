Умер пытавшийся угнать самолет для побега из СССР диссидент Эдуард Кузнецов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Сердце мужчины остановилось на 85-м году жизни в Израиле, куда он уехал после обмена заключенными.

Умер пытавшийся угнать самолет для побега из СССР диссидент Кузнецов

Фото: из открытых источников

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На 85-м году жизни умер диссидент Эдуард Кузнецов, который пытался угнать самолет для побега из СССР. Об сообщило издание MIGnews, которое основал сам Кузнецов.

О причинах смерти информации нет, как и о том, когда состоятся похороны. 

Эдуард Кузнецов родился в Москве. Его отец был евреем, мать — русской. После школы поступил на философский факультет МГУ, который и окончил. В 1961 году был арестован на семь лет по обвинению в антисоветской агитации, а через два года его осудили за угон самолета в Израиль.

К «самолетному делу» он приобщил 16 человек, включая свою на тот момент жену Сильву Залмансон. Согласно операции под названием «Свадьба», большая еврейская кампания летела отмечать свадьбу в Израиль. Заговорщики хотели угнать Ан-2 в аэропорту Приозерска Ленобласти, дальше пересечь границу с Финляндией, улететь в Швецию, а после перебраться уже в Израиль.

Их планы рухнули, когда всех задержали в аэропорту Ленобласти. На суде Кузнецов признался в том, что хотел угнать воздушное судно. Его приговорили к смертной казни. Правда, потом заменили высшую меру наказания в СССР на 15 лет заключения. Отсидел Кузнецов лишь девять лет, а после произошел обмен заключенными на советских разведчиков. В результате этого Кузнецов смог выбраться на свободу и уехать в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему польский судья Томаш Шмидт решил переехать в Белоруссию.

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