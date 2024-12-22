Обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 21 0

Из-за случившегося в Керчи был введен режим ЧС.

Обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Водолазы Морспасслужбы обнаружили затонувшую корму танкера «Волгонефть 212», на прошлой неделе потерпевшего крушение под Керчью. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

«21 декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС «Водолаз Малеев». По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть «Волгонефть 212», — говорится в сообщении.

При обследовании затонувшей части «Волгонефть 212» специалистами была обнаружена утечка мазута, были установлены боновые заграждения.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с пляжей Кубани после крушения вывезли более 12 тонн нефтепродуктов.

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