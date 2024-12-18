С пляжей Кубани после крушения танкеров вывезли более 12 тонн нефтепродуктов

Более 12 тонн нефтепродуктов вывезли с пляжей Кубани после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом сообщили в МЧС.

Специалисты и волонтеры вернутся на загрязненное побережье после перерыва на ночь. К ликвидации последствий накануне привлекли 700 человек. Но сегодня количество людей увеличат до тысячи. Добровольцам выдадут перчатки, лопаты и теплую одежду.

Работу осложняет штормовой ветер, который гонит нефтепродукты вдоль черноморского побережья. Кроме того, жители жалуются на характерный едкий запах.

«Находиться здесь на побережье больше двух часов нельзя, очень токсичный воздух», — говорит координатор Русской общины в Анапе.

Песок, пропитанный мазутом, упаковывают в мешки и затем вывозят на утилизацию. В созданном оперштабе сообщили, что в ближайшие сутки планируют расчистить до десяти километров береговой линии.

Самая сложная обстановка в поселках Витязево и Веселовка, станице Благовещенской. А минувшим вечером пятна мазута добрались до Анапы. Там устанавливают плавучие заграждения, чтобы сдержать распространение.

По последним данным, нефтепродуктами уже загрязнено более 35 километров побережья Краснодарского края.