В России хотят упростить удаление контрафакта с маркетплейсов

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Шесть отраслевых ассоциаций обратились с соответствующей инициативой в кабмин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В России могут упростить удаление контрафакта на онлайн-площадках. Как пишут «Известия», обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы.

Сейчас подделки с онлайн-площадок удаляют в ручном режиме. Но потом приходится судиться с продавцами. По некоторым данным, доля контрафакта в интернет -- торговле достигает 30%.

Авторы инициативы предлагают создать в информационных системах маркетплейсов личные кабинеты правообладателей, через которые они могли бы подавать жалобы операторам торговых площадок. На основании этого страницы с поддельными изделиями можно будет блокировать без решения суда.

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