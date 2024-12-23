Умерла 26-летняя мать внука Марии Шукшиной
Тело женщины нашли в квартире в Петербурге.
Фото: Из открытых источников
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Тело Фрейи Зильбер, матери внука актрисы Марии Шукшиной, нашли мертвой. Об этом сообщает 78.ru. Бездыханную девушку обнаружили в одной из квартир Санкт-Петербурга. Рядом с Фрейей лежали шприцы и трубка для курительных смесей.
Кроме девушки в той же квартире найдено тело 32-летнего мужчины. Также была госпитализирована 26-летняя девушка. Сейчас она находится в больницы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее отравление. Причины смерти двух человек устанавливаются.
Зильбер в 2017 году посетила на одну из программ на телевидении. В тот момент она была на последних месяцах беременности. По заявлению Фрейи, отцом ребенка является сын Марии Шукшиной — Макар Касаткин. Тест ДНК подтвердил родство с ребенком. С 2020 года мальчик воспитывается Марией и ее семьей. О чем родственников попросила мать ребенка.
Погибшей Зильбер было 26 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дочь Шукшиной порвала с семьей и стала бодибилдером.
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