«Мама била до крови»: почему дочь Шукшиной порвала с семьей и стала бодибилдером

Скандалы в знаменитом семействе стали будничным явлением много лет назад. Наследники Василия Шукшина «держат планку» и сегодня.

Василий Макарович Шукшин — актер, режиссер, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР, ныне покойный. Его жена Лидия Федосеева Шукшина — актриса, народная артистка РСФСР. У звезд советского кино родились две дочери, Мария и Ольга, первая продолжила дело родителей и стала известной артисткой, вторая такой популярности достичь не смогла, она взяла на себя заботу о наследии легендарного отца, назвала сына в честь него.

У Марии четверо детей от трех мужей, с сестрой она в страшной ссоре, с матерью, если судить по заголовкам прессы, то категорически не общается, то позирует на красных дорожках. У каждого из членов этой семьи есть друг к другу претензии, которые с жаром и позорными подробностями обсуждаются в эфирах рейтинговых телешоу. Скандальная слава давно переплюнула славу творческую, и сегодня даже заядлому любителю светской хроники трудно с ходу вспомнить, кто из Шукшиных, кого и за что ненавидит.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочками Ольгой и Марией. Фото: © РИА Новости/А. Ковтун

История будто бы повторяется в каждом новом поколении. Так, Мария Шукшина находится в конфликте с дочерью от первого мужа Анной Трегубенко. И если верить рассказам самой наследницы, она никогда не была нужна знаменитой маме, никогда ей не нравилась, и несколько лет назад нашелся повод и вовсе от нее отказаться. Повод весьма неожиданный. Анна всерьез увлеклась бодибилдингом и стала, по мнению родительницы, похожа на трансвестита. Этого для материнского сердца оказалось достаточно. Теперь Шукшина интересуется только судьбами троих сыновей.

Почему Мария Шукшина не любит свою старшую дочь

По словам Трегубенко, ей доставалось от мамы всю жизнь, и неприязнь проявилась задолго до злополучного первого похода в спортзал. Актриса, как говорит ее дочь, была жестокой, не жалела воспитательных кулаков и порой буквально издевалась, словно проверяла на прочность.

«Мама очень сильно била. За уроки. Вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что водила меня лечить к ЛОРу, потому что не прекращала кровь из носа идти. Настолько она меня била. Там замкнутый круг. Уроки начались, я где-то протупила, она начинала кричать, я замыкалась и ничего не понимала. Дальше мордобой и все по кругу», — заявила Анна в эфире НТВ.

Мария Шукшина одна воспитывала дочь, так как первый супруг, переводчик Артем Трегубенко, ушел из семьи сразу после рождения девочки. Потом у маленькой Ани появился отчим, бизнесмен Алексей Касаткин, и брат Макар. Затем второй отчим Борис Вишняков и еще два брата — близнецы Фома и Фока. Окончив школу, Анна училась на продюсерском факультете ВГИКа, потом стала работать в Фонде возрождения национального культурного наследия имени дедушки Василия Шукшина. Она долгое время жила в четырехкомнатной квартире бабушки Лидии Николаевны, которую с боем делили мама и тетя Ольга.

Мария Шукшина с дочерью Анной Трегубенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Из-за конфликта матери и тетки, который гремел во всех телешоу страны и активно обсуждался в СМИ, Трегубенко не смогла успешно начать карьеру в кино, сплетни отталкивали режиссеров, ролей никто не предлагал. Федосеева-Шукшина подарила Анне квартиру в Петербурге, но наследница решила продать ее и купить жилье в Москве. Бабушке это не понравилось, и она пошла в суд. Потом Анна продала свою долю столичной квартире, и к разборкам подключились другие родственники. Ни о каком милом или хотя бы нейтральном общении с семьей наследница уже не мечтала.

Отказаться от дочери из-за ее увлечения спортом

Анна недолго была замужем, родила сына Вячеслава, которого теперь воспитывает одна. О ней снова заговорили спустя три года после бурного разрешения вопроса недвижимости. Оказалось, она увлеклась бодибилдингом. Это было в 2020 году. В 2024-м она на всю страну заявила, что больше у нее нет мамы.

«Этим летом в мой день рождения, в начале июля, мы сели с ней вдвоем, взяли вина, и мы впервые за всю мою жизнь сели и начали разговаривать. Я ей рассказывала, что да, сейчас у меня бодибилдинг. Я безумно это люблю. Люблю то, чем занимаюсь. Это моя работа, я нашла себя в этом. Я помогаю людям, я решаю их проблемы со здоровьем. Это невероятные эмоции. И, как мне показалось, мама меня услышала. Я даже вышла с такой мыслью: „боже, неужели у меня мама появилась?“ Которой не было всю жизнь», — делилась Трегубенко.

Только показалось, мама не появилась и своего отношения к дочери не изменила. Они постоянно ссорились из-за проклятого бодибилдинга, и никто не собирался уступать. В середине лета прозвучал финальный аккорд. Анна попросила родительницу сделать репост публикации, посвященной спорту в день рождения дедушки.

«Она мне отвечает: „Нет, мне не нравится фотография“. Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в спортивном купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент поняла, что этот человек не примет меня никогда и не поймет меня никогда. После этого я даже не хочу… Все, мамы для меня нет. Это очень больно», — заключила она.

На знаменитую бабушку Трегубенко тоже не рассчитывает. Когда ее спросили о реакции Лидии Николаевны, Анна ответила — вряд ли пожилая артистка вообще что-то понимает. У этих слов, впрочем, есть основание. Федосеевой-Шукщиной 86 лет, у нее слабое здоровье и мощный багаж скандалов за спиной, с 2018 по 2021 годы она жила как на пороховой бочке в пятом браке с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Склоки, суды, дележка квадратных метров сильно подкосили пожилую артистку. Не осталось сил на новые «шоу», в последнее время она не стремится в объективы журналистских камер.

Как живет Анна Трегубенко после разрыва отношений со звездной семьей

Анна Трегубенко нашла себя в бодибилдинге и добилась больших результатов. ВКонтакте/World of Women's ММА / @world_of_womens_mma

Спортсменка и не думает бросать свою страсть по указке родственников. Она не считает, что стала похожей на трансвестита, как говорит мама, чувствует себя красивой и, что тоже важно, полезной миру. По словам Анны, на пляже она всегда ловит на себе восхищенные взгляды. Однако блог наследницы легендарного Шукшина пока не пользуются огромной популярностью. Трегубенко позиционирует его как место, где можно «обрести гармонию тела и головы, кто хочет здоровое и красивое тело». Еще она работает тренером в крупном фитнес-центре и иногда получает небольшие роли. К слову, эпизод, в котором Анна играет сотрудницу ЧОПа, Марии Шукшиной понравился.

Дурная слава славного семейства Шукшиных

Говорят, когда 35-летний Василий Шукшин познакомился с 26-летней Лидией Федосеевой, он был женат и еще долго не мог решиться на развод. Встречался с двумя и страдал муками выбора, но в итоге предпочел молодую любовницу. Для актрисы это был второй брак. После смерти режиссера она выходила замуж за кинооператора Михаила Аграновича, художника Марека Межеевского, а затем и Бари Алибасова. Похоже, мирной и ровной жизни в знаменитом семействе не было почти никогда, и это проклятие обрушилось на новое актерское поколение.

Все началось, когда Федосеева-Шукшина передала все права на произведения покойного мужа старшей дочери Марии. Ее сестра Ольга пыталась признать договор недействительным. При этом у Василия Шукшина есть еще одна дочь от Виктории Софроновой, дочери главного редактора журнала «Огонек», писателя и драматурга Анатолия Софронова. Слушания продолжаются, речь может идти о многомиллионном наследстве, и едва ли кто-то из участников спора ослабит хватку.

Дал жару и внук режиссера, старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Юноша в 20 лет стал отцом, к чему не был готов. Еще во время беременности его несчастная пассия Фрейя Зильбер пробежалась по ток-шоу и рассказала о бросившем ее парне, о его наркомании и любви ссориться с женщиной посредством кулаков. И провела ДНК-тест, чтобы заставить Касаткина признать ребенка. В 2020 году Зильбер привезла двухлетнего малыша Марка к Шукшиным «на время» и пропала. Позже она пожалела и об этом, и о том, что предала гласности семейные дрязги.

Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Макар тем временем нашел новую жену Илону Александрову. Теперь она заботилась о Марке, часто публиковала фото с ним в соцсетях. Через полтора года пара распалась, малыш снова пошел по рукам родственников. Илона говорила, что ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Зильбер якобы лечится от алкоголизма, а мальчик живет с ее мамой в Барнауле. Мария Шукшина утверждала, что Марк рядом с папой, а она помогает, как может, и проводит у них каждые выходные. Кому верить?

Ссоры из-за творческого наследия Василия Шукшина, многочисленные браки и громкие разводы его вдовы и дочерей, постоянные суды и разделы имущества, сплетни, брошенные дети и периодические непродолжительные примирения — так и живет семья режиссера. Он хотел показать в своих работах дух времени, народный характер, выдающихся личностей. Увы, реальные люди готовы закопать кровь от крови своей в судебных исках и, например, сдать знаменитую бабушку в дом престарелых. А потом обсудить это на ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что происходит в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной. В сети распространился слух, что актриса упала с лестницы и находится в тяжелом состоянии.