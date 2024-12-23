«Имитируют уголовные привычки»: подростки в Москве жестоко избили школьника

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

В Москве банда подростков избила школьника и сняла происходящее на камеру

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Сеть попало несколько видео с инцидентом, которые сейчас изучает полиция.

Банда подростков с особой жестокостью избила школьника 14 лет в подъезде одного из жилых домов на севере Москвы. О произошедшем рассказал 5-tv.ru папа пострадавшего Дмитрий.

Как рассказывает мужчина, его сын вернулся домой с разбитым носом. Родители стали расспрашивать подростка о случившемся. Однако тот назвал инцидент ерундой и больше ничего не сказал.

Позже старшая дочь Дмитрия увидела в Сети видео, на котором избивают ее брата в подъезде. Как выяснилось, по социальным сетям разлетелось два подобных ролика.

«Известно все о нападавших. Они типа банда на районе. Он (сын. — Прим. ред.) с ними не дружил, не общался. Известно, что они не в нашей школе. <…> Это какие-то хулиганы, которые имитируют уголовную привычку», — сказал Дмитрий.

Банда запугивает район, а подобные разборки, считает собеседник, стали для ее участников «частой историей». По предварительным данным, школьника избили из-за ревности к девочке. В результате подростка госпитализировали. Ему диагностировали сотрясение мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

В связи с произошедшим родители написали заявление в полицию. После этого члены банды узнали номер телефона старшей сестры мальчика. Они стали угрожать и требовать забрать заявление. Также хулиганы связались с самим пострадавшим и предложили ему десять тысяч рублей

Дмитрий считает, что его сына могли избить в подъезде, где живет так называемый главарь банды. Ему 17 лет, он уже больше полугода находится под домашним арестом. Этот парень и девушка, из-за которой якобы случился конфликт, присутствуют на видео, отметил мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мурманске задержали юношу, который избивал прохожих и снимал это на видео. Ролик с нападениями на людей правоохранители вычислили в ходе мониторинга Сети. Парня доставили в отдел полиции после задержания и опросили в присутствии законного представителя. Выяснилось, что избивал прохожих 16-летний подросток.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
На каждом столе: что может привести к отравлению в новогодние праздники
14:21
Путин назвал сбалансированный рост экономики системной задачей России
14:10
«Имитируют уголовные привычки»: подростки в Москве жестоко избили школьника
13:59
«Презираю как явление»: Екатерина Гордон высказалась об Анне Седоковой
13:46
В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли 5 человек
13:31
Чернышенко, Любимова и Мурашко приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
Поймать змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год