В Мурманске задержали юношу, который избивал прохожих и снимал это на видео

В Мурманске правоохранители задержали человека, который подбегал к прохожим и избивал их. Все свои действия он записывал на видео, которые публиковал в интернете. Благодаря этому об инцидентах и узнали сотрудники полиции, сообщили в региональном главке МВД.

После задержания парня доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законного представителя. Выяснилось, что избивал прохожих 16-летний подросток. Кроме того, стало известно, что отец злоумышленника уже привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей родителя.

«Сотрудниками полиции собраны материалы проверки, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Мурманской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством», — отметили в региональном главке МВД.

К слову, в начале ноября в одной из школ Краснодара произошел конфликт, вылившийся в поножовщину. Сперва сообщалось, что одна компания подростков придралась к другой, потому что те громко слушали песни с матерными словами. Предварительно, между школьниками разгорелась драка, в результате которой восьмиклассник, сделавший замечание, выхватил нож и нанес им ранения оппонентам. По последним данным, в результате конфликта пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы, а еще двое получили легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подростков втягивают в мошеннические схемы.