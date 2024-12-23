Не зернышком больше: сколько икры можно съесть за день без вреда для здоровья

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Эндокринолог Пронина: суточная норма икры в день равна четырем чайным ложкам

Норма икры в сутки

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Врач назвала безопасную суточную норму любимого деликатеса.

Рекомендованная норма икры составляет не более четырех ложек в сутки. Об этом изданию Lenta.ru рассказала эндокринолог Дарья Пронина.

По словам специалиста, икру не стоит употреблять большими объемами. Норма, которую советуют эксперты, составляет всего 20-25 граммов, что равно примерно четырем чайным ложкам. Дело в том, что в икре содержится много соли, а это может вызвать резкие перепады давления и приводит к отекам. Аккуратными в употреблении этого продукта стоит быть и тем, у кого аллергия на рыбу.

Однако полностью отказываться от деликатеса не стоит. Икра богата множеством полезных веществ.

«Икра рыб содержит большое количество микроэлементов, среди которых калий, цинк, железо, медь, кальций, фосфор, натрий. Они положительно влияют на иммунитет, а также способствуют укреплению ногтей, волос и костей», — рассказывает врач.

В икре лососевых много витаминов A, B, D, Е, фолиевой кислоты и полиненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на состояние зубов и кожи.

Кроме того, важно помнить о правилах хранения икры. Она должна находиться в герметичной упаковке и при температуре не выше четырех градусов. Правда, и в таких условиях пригодна к употреблению она будет всего несколько дней.

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