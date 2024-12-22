Вымывают молодость: какая угроза для здоровья скрыта в крабовых палочках

Крабовые палочки — это популярная закуска, но многие потребители часто недооценивают риски, связанные с их употреблением.

Основной опасностью является то, что этот продукт не всегда содержит качественный рыбный фарш, а состоит в основном из крахмала, расителей и различных добавок. Неправильное хранение и низкое качество ингредиентов могут привестик весьма неприятным последствиям.

Можно ли отравиться крабовыми палочками? О чем не рассказывают производители популярной закуски? И как приготовить настоящий японский деликатес, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны крабовые палочки

Новость, которая повергла в шок. В Удмуртии торговая компания использовала для производства крабовых палочек аквариумных рыбок. Им удалось выпустить 73 тонны различной продукции, подделав ветеринарные документы. Работу предприятия остановили. Но на прилавки успели попасть палочки из гуппи, скалярий и меченосцев.

Много лет крабовые палочки были любимым лакомством Стефана Щербакова. Теперь же одно упоминание о них вызывает приступ тошноты. Не так давно молодой человек перенес сильнейшее отравление.

«На мне лица не было. Я был слишком бледный. Моя семья была в панике. Спрашивая у меня: „Что произошло, что ты вообще кушал, чем ты питался?“ Я сказал о том, что я с утра ничего не ел, кроме замечательных этих крабовых палочек», — поделился Стефан Щербаков.

Стефан уверил: срок годности палочек был в порядке. Да и на вкус они были вполне обычными. Вот только спустя пару часов в животе начались сильнейшие спазмы.

«У меня болел дико, страшно живот и меня тошнило. И все это в совокупности. То есть вплоть до того, что я не мог встать с кровати. Находился я в таком состоянии ровно два дня. То есть два дня мне было прям плохо. Мы думали, что уже вызывать скорую», — сказал Щербаков.

Но боли и рвота отступили. Стефану стало легче, но еще некоторое время он жил на воде и адсорбентах. Возможно, те крабовые палочки были заражены клостридиями. Некоторые виды этих бактерий чрезвычайно опасны.

Читайте также Помощь иммунитету: какие продукты обязательно должны быть зимой на столе

«Чаще всего это клостридии, которые вызывают различные инфекционные поражения желудочно-кишечного тракта. Проявляется диареей, повышением температуры, тошнотой, рвотой. В тяжелых случаях это может быть обострение аппендицита и аппендэктомия. Ну а в совсем тяжелых случаях клостридии вызывает перфорацию кишечника с развитием перитонита и возможными смертельными исходами», — объяснил профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Так что же такое — эти крабовые палочки? Понятно, что настоящих деликатесов в них нет. О крабах напоминают только запах и цвет. Основа продукта — это рыбное филе.

«Рыбный белок, он отличается тем, что он очень хорошо усваивается. И фактически благодаря вот такому определенному составу он прекрасно взаимодействует с кальцием, укрепляет кости, опорно-двигательный аппарат, и также он содержит большое количество фосфора», — прокомментировала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Помимо кальция, в крабовых палочках также содержится фосфор, железо, калий, цинк и йод. А еще они богаты витаминами B1 и B2.

Впрочем, диетологи не советуют есть крабовые палочки слишком часто. Несмотря на наличие полезных микроэлементов, потенциально опасных добавок в них тоже хватает.

«Это может быть глутамат. Это могут быть ароматизаторы, стабилизаторы, красители. Он может вызвать отеки, гипертонические кризы, если его много употреблять. И нужно помнить, что все-таки океаническая рыба содержит тяжелые металлы», — отметила Мухина.

По словам диетологов, от частого употребления палочек могут быть и другие серьезные последствия: острая аллергия, нарушение обмена веществ и даже усиленный процесс старения.

Как правильно выбрать крабовые палочки

Производства крабовых палочек могут находиться в любом регионе страны. Близость океана не важна, как и настоящие крабы. Так на что же обращать внимание при покупке популярной закуски в магазине?

«Это имитированный продукт, и обязательно это должно быть указано на маркировке. И шрифт этого текста, что это имитированная пищевая рыбная продукция, должен быть не меньше, чем шрифт надписи, что это крабовые палочки. Для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение», — рассказала директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

Также нужно следить за тем, чтобы упаковка не была надорвана. При нарушении герметичности крабовые палочки очень быстро портятся. А еще они должны быть белого цвета. Серые оттенки указывают на добавление сои. И, конечно, внимательно изучать состав на этикетке.

«К сожалению, производители со временем стали заменять рыбный белок более дешевыми растительными белками или углеводами. Например, крахмалом, различными видами. В таком случае в продукте становится меньше белка, но больше углеводов», — добавила Котельникова.

В самых дешевых крабовых палочках содержание белка всего пять процентов. Это значит, что рыбы в составе почти нет. Как и полезных микроэлементов.

Как приготовить крабовые палочки в домашних условиях

По одной из версий, идея готовить из рыбы плотный фаршеобразный продукт родилась еще в XIV веке. Японцы таким образом решили дать новую жизнь пищевым отходам. Рыбные излишки измельчали, а для однородности добавляли крахмал. Как показало время, это не только практично, но и очень вкусно.

Именно в Японии придумали рыбный фарш сурими, из которого готовят не только знакомые каждому так называемые крабовые палочки, но и довольно дорогие блюда и закуски. Их называют «Камабоко».

Решили приготовить традиционный «Камабоко» вместе с поваром из Страны восходящего солнца Наоко Мацукава.

Читайте также Лакомство не для всех: кому категорически нельзя селедку

Сначала повар приготовила соус для закуски. Из яичного белка, сахара и сакэ. Пока он охлаждался, приступили к основному блюду. Если переводить по-простому на русский язык, Камабоко — это будет рыбная колбаса.

Основа «Камабоко» — рыба. Подойдет палтус, треска, минтай и даже морской окунь — словом, любая белая рыба.

«Сначала моем рыбу, то есть филе рыбы моем и в холодной воде. Я мыла со льдом. Ну, чтобы „Камабоко“ хорошо получилось, там должна быть вязкая такая масса, и для этого нужно охлаждать», — прокомментировала повар.

Охлажденную рыбу (палтус) измельчили в блендере. Затем в фарш добавили соль и соус.

После того как рыбу потолкли, разложили части массы на отдельной тарелке. Немного кулинарной магии и пищевого красителя — и вот «Камабоко» уже стал похожим на крабовую палочку. И финальный этап — отправили рулетики на 20 минут в пароварку.

Вкус очень интересный и необычный. Но он напомнил крабовые палочки.