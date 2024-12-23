Два километра гирлянд: главная елка страны зажгла свои огни

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В Москве украсили главную елку страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новогодний символ будет украшать Соборную площадь до 19 января.

На Соборной площади в Кремле украсили и сегодня представили публике главную елку страны.

Ее возраст — 90 лет, а высота — 30 метров. На новогоднем дереве два километра гирлянд, сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. А еще символ Нового года украшает больше двух с половиной тысяч игрушек — 400 из них сделали специально к празднику.

«Это одна из игрушек, которая расположена на кремлевской елке. Они сделаны из специальных легких материалов. В этом году, кстати, было сделано больше маленьких игрушек: шаров и снежинок, чтобы даже самые тонкие веточки мы могли украсить», — поделилась представитель Управления делами Президента РФ Анна Комлева.

А вот под елкой можно найти фигурки Снегурочек и Дедов Морозов из разных уголков страны. Они отражают традиции народов России.

Новогоднее дерево будет украшать Соборную площадь до 19 января.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая елка украсит Дворцовую площадь в Петербурге.

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Два километра гирлянд: главная елка страны зажгла свои огни

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