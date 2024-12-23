Только дышите: как абстрагироваться от денежных хлопот перед Новым годом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Дыхательные упражнения избавят от стресса из-за финансовых хлопот

Как избавиться от стресса при финансовых трудностях

Фото: www.globallookpress.com/Kira Hofmann

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Не забывайте расставлять приоритеты. Для этого существуют специальные упражнения.

Перед Новым годом многие испытывают финансовые трудности. Кого-то по этой причине накрывает паника: и подарки нужно всем купить, и стол накрыть, да еще и денег на жизнь оставить. Со стрессом в таких ситуациях помогут справиться дыхательные упражнения. Об этом изданию Lenta.ru рассказал клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков.

Например, дыхание «по квадрату». Выполнять это упражнение нужно около двух минут.

«Четыре секунды делаем вдох, четыре секунды делаем паузу, затем четыре секунды выдыхаем воздух и, наконец, четыре секунды снова делаем паузу перед новым циклом дыхания», — объясняет последовательность действий Краснощеков.

Отвлечься также поможет упражнение «5-4-3-2-1», отмечает эксперт.

«Оно заключается в том, чтобы молча или вслух перечислить пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые можете потрогать, три вещи, которые можете услышать, две вещи, которые можете понюхать и одну вещь, которую можете попробовать на вкус», — отмечает Марк Краснощеков.

Если вы затрудняетесь в принятии какого-то решения, то стоит попробовать «квадрат Декарта», уверен специалист. Разделите лист на четыре области и впишите по одному вопросу в каждую из них. В верхние — «Что получу, если это произойдет?» и «Что получу, если не произойдет?». В нижние — «Что я потеряю, если это произойдет/не произойдет?». После вам останется только проанализировать ответы.

По похожему принципу работает «матрица Эйзенхауэра». Это упражнение позволяет определить степень важности дел. Делим лист на четыре части. В верхней левой — пишем то, что важно и срочно нужно сделать. В соседней части — что важно, но не срочно. В нижней левой отмечаем неважные дела, которые лучше сделать побыстрее. А последнюю часть заполняем неважными делами без особой срочности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие признаки выдают ваше финансовое положение.

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