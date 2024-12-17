Бедность на лице: какие признаки выдают ваше финансовое положение

Физиогномика практикуется на оценки личности человека по его внешнему виду.

Финансовое положение человека может выдавать не только кошелек, но и просто его лицо. Определенные черты внешности помогут самым внимательным узнать о том бедный ли человек или богатый. Об этих признаках рассказала 5-tv.ru физиогномист Елена Мифф.

На сегодняшний день существует огромное количество исследований в разных странах мира на эту тему. Эксперт уточняет, что с точки зрения физиогномики считается, что обеспеченные люди живут счастливее и меньше испытывают тревогу, чем те, кто едва сводят концы с концами.

Как правило, на признаки благосостояния указывают следующие моменты: узкое лицо с приподнятыми уголками рта, расположенные близко друг к другу глаза, приподнятые брови и теплый оттенок кожи.

Специалист уточняет, что люди с данными чертами более склонны быть богатыми. Об этом говорит физиогномика, практикующаяся на оценке личности человека по его внешнему виду.

«Физиогномика — это все-таки чтение лица человека и его судьбы. А со знаками в лице мы рождаемся, как и со знаками „бедняка“. Вышеперечисленные типы лица и типы черт ассоциируются больше с дружелюбностью и надежностью. В то же время лица, которые мы воспринимаем как бедные, отличаются широкими, короткими и плоскими чертами», — отмечает специалист.

К чертам «бедности» относят опущенные уголки рта и более холодный оттенок кожи. Такие лица воспринимаются, как ненадежные.

Также существует еще несколько признаков определения благополучия по лицу, например, высокий, широкий и округлый лоб. В искусстве чтения по лицу именно лоб всегда отражает материальное благополучие.

Обратить внимание стоит и на подбородок. Округлый и полный подбородок символизирует богатство или удачу. Если у вас есть данная особенность, то вы сможете накопить заработанные деньги, прожить в достатке, а также встретить счастливую старость, уточняет Елена Мифф.

«Уши с давних времен максимально были показателем удачи, долголетия и богатства. Мясистые уши отражают жизненную силу, которая крайне нужна для успеха и в карьере. Также мясистые уши — это всегда показатель хорошего рода. Прилегающие к лицу или длинные мясистые уши говорят о том, что вас ждет успех, и вы даже способны стать миллионером», — объясняет эксперт.

Показателем богатства также являются виски. Обильно покрытые волосом виски указывают на экономическую стабильность и хорошие навыки в управлении финансами. Такие люди часто встречаются в науке и в преподавании.

«Четко очерченный нос — это всегда предвещание хорошей удачи в деньгах и богатой жизни. Из минусов — это прямолинейность. Но опять же нужно смотреть в целом на лицо человека. Если ноздри или крылья носа разного размера, скорее всего, в деньгах вам не везет и жизнь у вас сложная. Хорошо очерченный объемный нос является признаком богатства», — отмечает физиогномист.

Скулы. Люди с высокими скулами обладают большой уверенностью в себе, что привлекает к ним значимое богатство. Скулы также отражают решимость и волю.

«Полные высокие скулы говорят о том, что вы максимально агрессивны, смелы и решительны в своем выборе на протяжении всей жизни. Это и позволяет вам зарабатывать большие и даже гигантские суммы денег», — отметила эксперт.

Часто у богатых людей обычно удлиненные и глубоко посаженные глаза, а также квадратные и красные губы.

Также в области щеки есть некие уплотнения, которые называют денежными мешочками. Если они ярко выраженные, то человеку суждено разбогатеть.

Особенности мышления «бедняка»

5-tv.ru

Небогатыми люди могут быть не только из-за физиологических особенностей. Все дело в мышлении. Человек может быть психологически настроен на плохой результат и никчемную жизнь.

Такие люди часто жалеют себя и винят других в своих проблемах. Также они часто говорят плохо о тех, кто достиг большего. А сами они в это время боятся рисковать и пробовать что-то новое, страшась потерять стабильность.

Люди с мышлением «бедняка» любят общаться с менее умными людьми ради ощущения собственного превосходства. У них часто отсутствуют хобби и увлечения. А мечты всегда нереальны, нет конкретных целей и задач.

Такие люди обычно скупы и расточительны одновременно. Бедный человек будет продолжать беречь самую мелкую монету и при этом тратиться на импульсивные покупки.

Такой человек будет покупать дешевые продукты и экономить на других. При этом этот же человек потратит отложенные деньги самым неразумным образом, просто последовав «зову сердца» и решив «порадовать себя».

Так весомая сумма может уйти на дорогой телефон, а не, например, врача. Это неотъемлемая особенность бедных людей: они не умеют обращаться с деньгами и правильно оценивать, что действительно необходимо, а без чего можно и обойтись.

Почему одни умеют зарабатывать деньги, а другие нет

Психолог, гипнолог и ментор по богатому мышлению Виталий Наумов рассказывал 5-tv.ru, что у небогатого человека часто слабая финансовая грамотность. Он не анализирует свои доходы и расходы и не задумывается о вариантах накопления.

«Помните, что мы можем управлять тем, что мы знаем. Мы можем управлять тем, что мы осознаем», — добавил эксперт.

Также он отметил, что доход человека определяет его подход к работе.

«Явно дело не в инструментах, Дело в том, как мы к этому подходим, дело в мышлении. И вот здесь важно развивать другие роли. Эйнштейн сказал: „А что если времени не существует? А что, если только существует скорость передвижения объекта в пространстве?“. И чтобы кратно расти, важно покупать скорость других людей», — уточняет специалист.

Люди высоких достижений сначала ищут под свою цель хороших исполнителей. А уже потом думают о том, какие им необходимы способности. Люди же с бедным мышлением делают все наоборот. Они сначала очень долго учатся, а потом реализуют свои знания для целей других людей.

Как помочь себе разбогатеть

Для того чтобы изменить мышление «бедного» человека, нужно поменять свое отношение к деньгам. Например, сменить в голове установку с «иметь» на «быть».

«Когда у меня будут деньги, я куплю квартиру» — мечта выдает созависимость. Деньги выступают гарантом свободы и необходимым инструментом выживания.

Такое отношение требуется поменять на «Деньги — это аплодисменты мира под реализацию наших амбициозных целей». Тогда заработок станет превратиться в полезный инструмент, который выступает лишь помощником.

Также нужно забыть, откуда мы пришли, и помнить, куда направляемся.

«Я попрошу вас не представлять меня в костюме Деда Мороза с шапкой. Не представляете меня с бородой. Согласитесь, чтобы не представить меня в костюме Деда Мороза, пришлось сначала представить. Так работает наша психика», — привел пример психолог.

Психика не воспринимает частицу «не». Так важно не зацикливаться на проблемах, а думать о целях и о том, как себя вести, привлекая богатство, нужных людей и удачу.

Обязательно нужно представлять себя миллионером, у которого обязательно все получится.

Нужно прорабатывать установки в голове. Ведь богатство — это не большое количество денег на счету, а внутреннее состояние изобилия.

«Бедные продают свое время, а богатые покупают время других людей. Важно менять свое мышление и свой подход», — заключил эксперт.

Если самому справиться не получается, вершины не достигаются, то можно попробовать пообщаться с психологом, который поможет выявить убеждения, формирующие финансовый потолок.

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