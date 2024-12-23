Сотрудники «Ставэлектросети» в Минводах устроили корпоратив со стриптезершами

Сотрудники филиала компании «Ставэлектросеть» в Минеральный Водах устроили корпоратив со стриптезершами в честь Дня энергетика. «Горячая» вечеринка обернулась увольнением одного из работников. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Крынин в беседе с 5-tv.ru.

Видео с корпоратива разлетелось в сети и сразу же получило отклик среди жителей региона. На кадрах мужчины танцуют в объятиях голых стриптезерш в центре ресторана. Коллеги наблюдали за происходящим.

«Директор филиала за то, что такое мероприятие вообще в принципе проводилось, был уволен — Кайшев Сергей Владимирович уволен. Вообще не в курсе этого мероприятия. Со всеми другими директорами проведена дополнительная беседа о недопустимости таких мероприятий», — сказал Крынин.

Гендиректор не знал о проведении корпоратива. По его словам, вечеринку со стриптезершами сотрудники организовали на свои деньги по своей инициативе. При этом Крынина на корпоратив не приглашали.

Уволенный Кайшев, в свою очередь, в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за произошедшее. Однако, откуда взялись стриптезерши, он тоже не знает.

«В программу корпоратива естественно такие вещи не входили. Были выделены денежные средства на празднование, посвященное Дню энергетика. Корпоратив праздновали. Кто и когда заказал, откуда эта дама появилась (неизвестно. — Прим. ред.). Но здесь естественно не снимаю с себя (ответственности. — Прим. ред.), потому что не прекратил это все. Сам присутствовал», — сказал мужчина.

Фото, видео: @РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Работник «Ставэлектросеть» Дмитрий Степнов — один из тех, кто танцевал со стриптезершей, уверен, что его подставили. Он объяснил, что часть денег за корпоратив отдали сотрудники, а другую долю заплатила организация.

«Вот эта стриптизерша, которая появилась, никто не знает, кто ее привел, как она появилась, почему она подошла ко мне и меня вывела», — отметил Степнов.

Его Крынин не уволил. Сам работник отметил, что жена на случившееся отреагировала негативно. Теперь ему важно определить, кто стоит за «подставой».

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