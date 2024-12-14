«Крыса мерзкая»: Киркоров никак не может простить Ивлеевой скандальную вечеринку

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 113 0

Киркоров вновь высказался с неприязнью об Ивлеевой

«Крыса мерзкая»: Киркоров никак не может простить Ивлеевой скандальную вечеринку

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Новая порция «ласковых» слов полетела в адрес блогера.

Поп-король Филипп Киркоров лишился концертов и эфиров после участия в «голой вечеринке», лицом которой была блогер Настя Ивлеева. Недавно Киркоров стал новым гостем шоу в VK Видео и вновь прошелся по Ивлеевой — видимо, он до сих пор не может ее простить за проблемы, рухнувшие на него из-за скандального мероприятия.

«Крыса вот эта вот мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего! Как таких мир носит вообще?» — сказал артист, когда речь зашла об Ивлеевой.

Та самая вечеринка состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском «Мутаборе». Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде. Сама Ивлеева и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.

Киркоров рассказывал, что очень «огреб» за эту историю, при этом подчеркнув, что вел себя вполне прилично — в отличие от других гостей, которые «ползали по подиуму» и из одежды имели только носок, и тот не на ноге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева вышла на тропу войны после нападок Киркорова в свой адрес. Здесь крысы тоже были, но в другой форме.

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