Ушаков назвал БРИКС открытым для единомышленников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Объединение играет все большую политическую роль в международных делах и наращивает авторитет в сфере экономики.

Ушаков: объединение БРИКС открыто для единомышленников

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Объединение БРИКС открыто для единомышленников, которые хотят к нему присоединиться. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге.

«Я хотел бы подчеркнуть, что двери объединения остаются открыты для вступления наших единомышленников», — сказал он.

По словам Ушакова, БРИКС играет все большую политическую роль в международных делах и наращивает авторитет в сфере экономики, финансов, климата, продовольственной и энергетической безопасности.

Помощник президента отметил, что перед октябрьским саммитом БРИКС в Казани на подключение к его работе поступило 35 заявок, а сейчас в сотрудничестве с ним заинтересованы свыше 20 стран. Однако для расширения БРИКС необходимы постепенные, слаженные и выгодные шаги, подчеркнул Ушаков.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям» ранее сообщил, что с 1 января 2025 года в БРИКС вступят Боливия и Куба. По словам дипломата, ни одна из стран, которой было предложено стать частью объединения, не отказалась. При это переговоры продолжаются, в ближайшее время будет опубликован итоговый список участников, заявил Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта.

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