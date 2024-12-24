Больше 100 атак украинских БПЛА на Донецк сорвала система «Купол Донбасса»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Боевики целились по мирным гражданам и инфраструктуре города.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Больше 100 атак украинских беспилотников сорвала система «Купол Донбасса» за минувшую неделю. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) Оксана Семесенко.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 112 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — уточнила она.

По словам Семесенко, украинские боевики целились по мирным гражданам и инфраструктуре ДНР. Так, над Макеевкой был перехвачен ударный беспилотник самолетного типа, который нес на себе самодельное взрывное устройство и был нацелен на торговый центр «Галактика».

Над Куйбышевским районом Донецка перехватили БПЛА с кумулятивно-фугасным зарядом, направлявшийся на электроподстанцию, питающую несколько районов города.

«Взрывотехники регионального управления ФСБ обезвредили оба беспилотника и уничтожили их на специализированном полигоне», — отметила Семесенко.

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре ДНР не допущено, заключила представитель ФСБ.

В свою очередь Минобороны РФ ранее в этот день сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех украинских беспилотников над Крымом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР.

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