Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Крымом

Они были сбиты с 16:50 до 17:30 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«23 декабря с 16.50 до 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских боевиков по селу Кирилловка Климовского района в Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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