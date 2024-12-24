Билла Клинтона экстренно госпитализировали

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 829 0

NBC: В Вашингтоне госпитализирован экс-президент США Билл Клинтон

Клинтон госпитализирован в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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У 42-го президента США внезапно поднялась температура.

Бывшего президента США 78-летнего Билла Клинтона экстренно госпитализировали в одну из больниц Вашингтона после внезапно поднявшейся температуры. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на помощника экс-главы Белого дома.

«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — заявил он.

Как добавил помощник, в медицинском учреждении 42-го президента США обследуют и возьмут анализы.

К слову, Клинтон оказывался в больнице неоднократно. Так, 11 февраля 2010 года он был срочно госпитализирован в одну из клиник Нью-Йорка с жалобой на боли в области сердца. На тот момент 63-летнему политику провели операцию, установив стент. После этого Клинтон, по соображениям здоровья, стал вегетарианцем. В 2012 году он заявил, что такая диета спасла ему жизнь.

В последний раз Клинтон оказывался в больнице три года назад — в 2021 году. Тогда у него было заражение крови. Его лечили антибиотиками.

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