Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

Следующим фильмом режиссера Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщила кинокомпания Universal Pictures, которая будет дистрибьютором кинокартины.

«Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — говорится в сообщении.

Фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру 17 июля 2026 года.

Нолан собрал звездный состав актеров, подобающий эпосу: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон должны сыграть главные роли.

Студия и Нолан планируют начать производство продолжения их оскароносной драмы «Оппенгеймер» в первой половине 2025 года. Нолан собирается написать сценарий и выступить продюсером вместе с Эммой Томас.

Древнегреческая поэма Гомера «Одиссея» остается одним из старейших произведений литературы, которые до сих пор читаются современной аудиторией. Она повествует о греческом герое Одиссее во время его долгого путешествия домой после Троянской войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по автобиографии Бритни Спирс снимут фильм.