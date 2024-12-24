Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Последний фильм режиссера «Оппенгеймер» вышел в 2023 году.

Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Следующим фильмом режиссера Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщила кинокомпания Universal Pictures, которая будет дистрибьютором кинокартины.

«Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — говорится в сообщении.

Фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру 17 июля 2026 года.

Нолан собрал звездный состав актеров, подобающий эпосу: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон должны сыграть главные роли.

Студия и Нолан планируют начать производство продолжения их оскароносной драмы «Оппенгеймер» в первой половине 2025 года. Нолан собирается написать сценарий и выступить продюсером вместе с Эммой Томас.

Древнегреческая поэма Гомера «Одиссея» остается одним из старейших произведений литературы, которые до сих пор читаются современной аудиторией. Она повествует о греческом герое Одиссее во время его долгого путешествия домой после Троянской войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по автобиографии Бритни Спирс снимут фильм.

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