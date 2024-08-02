По автобиографии Бритни Спирс снимут фильм

За кинопроект возьмется режиссер, который работал над созданием картины о Джастине Бибере.

Голливудская киностудия собирается экранизировать мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Об этом сообщает издание Variety.

Взяться проектом собирается режиссер Джон Чу, который работал над документальным фильмом певца Джастина Бибера, а продюсером станет Марк Платт известный по знаменитому мюзиклу «Ла-Ла Ленд».

Об этом тайном проекте рассказала и сама певица в своем личном блоге. Она отметила, что всегда мечтала сотрудничать с Платтом, и посоветовала своим поклонникам следить за новостями.

Мемуары певицы вышли в октябре 2023 года и были проданы тиражом более 2,5 миллиона экземпляров только в США. Компания выиграла права на них во время аукциона.

В книге Спирс описала свой путь и как она начинала карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что эпатажная 42-летняя певица Бритни Спирс в своем блоге выложила видео, где предстала в прозрачном мини-платье со стразами.