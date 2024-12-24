Стало известно, что Украина разрабатывает способную долететь до Москвы ракету

Серийное производство должно быть запущено после финальных полевых испытаний.

На Украине пытаются создать ракету, которая будет способна долететь до Москвы. Об этом сообщает журнал The Economist.

По данным издания, киевский режим пытается возродить свою ракетную промышленность, из-за неопределенности с иностранной помощью. Ведется разработка более десяти проектов ракет, среди которых — Trembita. Базовая комплектация должна позволить орудию развить скорость до 400 километров в час, а дальность полета составит 200 километров.

Серийное производство ракеты собираются начать после завершения испытаний. По словам высокопоставленных чиновников из Службы безопасности Украины (СБУ), потребуется как минимум еще год, чтобы создать то количество ракет, которые бы «могли бы серьезно угрожать России». Издание подчеркнуло, что до этого времени «многое может измениться».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, способный наводить баллистические ракеты ATACMS, приблизился к границе России.