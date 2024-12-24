Американский дрон-разведчик приблизился к границе с Россией

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 177 0

RMF FM: способный наводить ATACMS беспилотник США приблизился к границе РФ

способный наводить ATACMS беспилотник США приблизился к границе РФ

Фото: www.globallookpress.com/US Air Force

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всего он находился в воздухе 17 часов.

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, способный наводить баллистические ракеты ATACMS, приблизился к границе России. Об этом сообщило польское радио RMF FM.

Как заявили журналисты, дрон находился в воздухе 17 часов. Вылетев с базы Сигонелла на Сицилии, он успел пролететь над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией, а затем прошел через воздушное пространство Польши и Литвы.

«В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в районе Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским коридором, в течение двух часов он облетал небо Литвы», — отметили журналисты.

В результате беспилотник вернулся в Италию практически тем же путем.

К слову, беспилотник RQ-4B Global Hawk способен собирать данные и передавать их в режиме реального времени. Его размах крыльев составляет 35 метров. В небе он может находиться до 24 часов, а лететь со скоростью 650 километров в час. Его неоднократно замечали возле Калининградской области, а также других российских регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия сохранила свой суверенитет.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
В Ленобласти открыли участок трассы А-181 «Скандинавия» после реконструкции
3:29
Американский дрон-разведчик приблизился к границе с Россией
3:10
«Таких вещей не допускать»: Путин провел совещание по экономическим вопросам
2:55
Билла Клинтона экстренно госпитализировали
2:33
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
2:16
Не для слабонервных: как Запад отреагировал на встречу Путина и Фицо

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
Не помнит, где тело: полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год