Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области ищут их.

Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Трое осужденных покинули исправительный центр в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

Отмечается, что в исправительном центре отбывают наказания осужденные к принудительным работам. Самовольно трое осужденных покинули территорию исправительного центра, это случилось вечером 23 декабря. В настоящий момент проводятся поиски.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавший из ИК заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержании. Беглеца удалось арестовать, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В конце октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Осужденные выбрались через подкоп, который сотрудники колонии обнаружили во время обхода территории. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. К побегу они готовились более полугода.

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