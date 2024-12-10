Сбежавший из ИК заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержании

Заключенный, который сбежал из исправительной колонии в Липецкой области еще в октябре, при задержании ранил сотрудника ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Алтайскому краю.

По информации ведомства, 10 октября сотрудники ФСИН проводили розыскные мероприятия сбежавших преступников в Барнауле.

«При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления Федеральной службы исполнения и наказания по Алтайскому краю. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в Telegram-канале СК.

Отмечается, что стрелка удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

В конце октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Осужденные выбрались через подкоп, который сотрудники колонии обнаружили во время обхода территории. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. К побегу они готовились более полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотруднику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности после побега заключенных.