Новак, Оверчук и Решетников приняли участие в акции «Елка желаний»

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Дети получат свои подарки на Новый год.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В новогодней акции «Елка желаний» приняли участие вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, а также министр экономического развития Максим Решетников. Они исполнят заветные мечты детишек из разных регионов.

Новак снял пять бумажных шариков с елки. Ему попались желания братьев Максима и Даниила о встрече с членами футбольного клуба ЦСКА, а еще мечта их сестры Анастасии, которая хочет подарок-сюрприз. Другую открытку написала 16-летняя Александра из ДНР. Подросток мечтает о поездке в Дагестан. Новак также исполнит желание 12-летнего Богдана из Ярославской области, который хочет встретиться с актером Гошей Куценко.

Оверчук исполнит желания троих детей. Так, ему попались мечты 10-летней Эмилии из Луганска о велосипеде, пятилетнего Клима о поездке в Звездный городок. Еще вице-премьер исполнит желание семилетнего Святослава, который хочет побывать в роли танкиста.

Министр Решетников снял тоже три открытки. Первое письмо было от 14-летнего Владимира из Одинцова, мечтающего увидеть панду. Вторая открытка оказалась от 13-летней Валерии из Москвы, которая хочет получить на Новый год теннисный стол. Также Решетников исполнит мечту Максима из Зеленограда о сноуборде.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится перед Новым годом в России. На праздничном дереве висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей. Среди них и желания ребят, которые живут на новых территориях РФ.

Акция проводится также в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры, общественники, деятели культуры и члены семей военнослужащих. А присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту ребенка хочется исполнить.

Все желания детишек будут выполнены в период новогодних праздников.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны России Андрей Белоусов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Министр снял шары с пожеланиями детей и обещал исполнить их мечты.

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