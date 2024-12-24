На зависть кошелькам: в каких городах России дешевле всего готовить оливье

При подсчете учитывали среднюю стоимость классического набора продуктов.

В России подсчитали, жителям каких городов дешевле всего обойдется приготовление оливье. На первом месте рейтинга оказался Омск. Об этом пишет издание Lenta.ru.

Классический набор для приготовления оливье — вареная колбаса, картофель, морковь, яйца, соленые огурцы, майонез и зеленый горошек. Среднюю стоимость именно этих продуктов учитывали при подсчете индекса салата по крупным российским городам.

Меньше всех за порцию оливье заплатят омичи — 39,89 рубля. Немного больше придется отдать в Краснодаре и Волгограде — 40,5 и 40,86 рублей соответственно.

А вот самым дорогим традиционным новогодним салатом будут лакомиться жители Челябинска. Там стоимость порции составила немного больше 50 рублей. Второе место заняла Казань. В столице Татарстана порция обойдется в 49,77 рубля. Завершает тройку «дорогих» оливье Москва — 49,5 рубля на человека. Санкт-Петербург расположился на десятом месте. Порция салата там обойдется 43,9 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал о рецепте домашнего майонеза для новогодних салатов. Этот вариант соуса в шесть раз менее калорийный, а значит, он будет намного полезнее магазинного.