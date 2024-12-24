Под прикрытием: образцы Эболы были незаконно вывезены из Африки в США

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Генерал-майор Ртищев: США увеличивают число биолабораторий в Африке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Соединенные Штаты планируют расширять свою сеть биолабораторий.

После гибели генерала Игоря Кириллова сегодня прошел первый брифинг войск радиационной, химической и биологической защиты. Его провел генерал-майор Алексей Ртищев.

Речь шла о том, что США расширяют военно-биологическое присутствие в Африке. Ее Вашингтон рассматривает как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций.

Сейчас там применяют тот же метод, который раньше испытали на Украине и в Грузии. Сначала заявляют о вспышках какого-то опасного заболевания, потом выделяют миллионы долларов и строят свои центры и лаборатории. В результате чего страны утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности. При этом Штаты не раскрывают перед партнерами конечных целей своих экспериментов.

«Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании. Примером являются такие инфекции, как желтая лихорадка, оспа обезьян и лихорадка долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире, на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США», — отметил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Минобороны установило личности более 30 новых участников незаконной военно-биологической деятельности США. Также во время брифинга Алексей Ртищев заявил, что образцы вируса Эбола были незаконно вывезены из Африки в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как генерал Кириллов разоблачал преступные действия Запада, в том числе указывал на наличие биологических лабораторий на территории Украины.

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