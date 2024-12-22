Мешал многим: как генерал Кириллов регулярно разоблачал преступные действия ВСУ

В Москве простились с генералом Игорем Кирилловым. Начальника войск РХБЗ взорвали во вторник у подъезда многоквартирного дома, где он жил. Бомба была заложена в припаркованный самокат.

Исполнителя задержали за сутки — это невнятный одноразовый агент. Но чей агент? Ведь не только Киева. Кириллов мешал многим. Расследование провел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Предполагаемого исполнителя теракта Ахмада Курбанова в зал суда заводят под усиленным конвоем. Заседание закрытое, чтобы не просочились подробности убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. К тому же в этом громком деле Курбанов — не последний задержанный.

События того утра известны в деталях. Предполагаемый террорист появляется у дома Игоря Кириллова практически за час до взрыва, в 4:57 вытаскивает из арендованной им машины каршеринга самокат, начиненный взрывчаткой, бомба срабатывает в 6:11.

Кириллов и его помощник вышли из этого подъезда, прошли буквально пять метров. На асфальте до сих пор остатки следов крови. Самокат со взрывчаткой был прислонен к стене, прямо у входа.

«Я покупал самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принимал. Всех готовили, и когда он вышел, я нажимал кнопку», — сказал обвиняемый Ахмад Курбанов.

Кириллов и его адъютант погибли на месте. Прибывшие на место оперативники практически сразу обнаружили в припаркованной неподалеку каршеринговой машине камеру наблюдения, которая, как выяснили позднее, транслировала в прямом эфире картинку. Зрители были в Днепропетровске, на Украине. Заказчики тщательно контролировали каждый шаг завербованного и передавали ему инструкции, например, ради конспирации советовали часто менять одежду и делать фотоотчеты на адресе генерал-лейтенанта.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мне предлагали сто тысяч долларов и европейский паспорт», — сказал обвиняемый Ахмад Курбанов.

До Европы он уехать не смог. Да и никто не собирался его вывозить. Курбанова задержали в тот же день вечером в тридцати километрах от столицы в деревне Черное.

Кто стоит за тщательно спланированным терактом стало ясно, когда момент взрыва первыми опубликовали украинские интернет-ресурсы.

«Британская разведка MI6 всегда славилась тем, что умела готовить кадры для своих сателлитов. Они это делают и сейчас. Украинская СБУ работает под контролем MI6. Еще с начала Майдана даже до Майдана. MI6 готовит офицеров высшего среднего звена и младшего звена. Но и не брезгует готовить конкретных исполнителей, когда речь идет о подготовке террористов», — говорит Игорь Витюк, ветеран боевых действий, полковник запаса.

В репортаже CNN британские инструкторы в деталях объясняют украинским хлопцам, как собрать СВУ.

Но это не обычные бомбы. Это секретное оружие из секретного арсенала Украины, предназначенное для уничтожения русских.

Вербовкой исполнителей терактов сотрудники СБУ занимаются посредством тех же мессенджеров. После убийства Дарьи Дугиной в августе 2022 года, которое осуществила гражданка Украины Наталья Волк, своих агентов через границу больше не забрасывают. Мороки слишком много — одноразовые им выгоднее.

Третьего апреля прошлого года в Петербурге взорвали военкора Владлена Татарского. Бомбу на творческую встречу принесла террористка Дарья Трепова. Ей тоже обещали эвакуацию и европейский паспорт. Но, разумеется, бросили.

За Игорем Кирилловым украинские спецслужбы явно долго охотились. Генерал-лейтенант с 2017 года был в должности начальника войск РХБЗ и с начала СВО регулярно разоблачал преступные действия ВСУ и их западных покровителей.

«Запад в лице Украины, конечно, очень негативно и очень болезненно реагировал на доклады Кириллова о наличии биологических лабораторий на территории Украины и на территории Сирии. Где, что, де собирались пробы?» — сказал Андрей Попов, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ.

Вот один из брифингов Кириллова о планах США организовать на Украине масштабную провокацию, применив токсичные вещества и обвинив в этом Россию.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества BZ в ходе конфликта», — заявлял Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ.

Для многих западных кураторов Киева Кириллов был как кость в горле, но он не прекращал свою работу, и теперь его дела продолжат подчиненные, которые и дальше будут находить доказательства противоправной деятельности не только киевского режима.