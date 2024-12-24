Суд заочно вынес приговор телеведущей* Татьяне Лазаревой

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам колонии

Суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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На заседании рассматривалось дело по статье об оправдании терроризма.

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Так, Лазарева приговорена к 6,5 годам колонии. Вместе с тем суд запретил телеведущей администрирование сайтов сроком на четыре года.

Телеведущая покинула РФ после начала российской спецоперации на Украине. Она была внесена в реестр иноагентов в июне 2022 года. Лазарева пыталась оспорить это, но Верховный суд РФ отказал ей в удовлетворении иска.

Летом 2024 года телеведущая также пополнила список террористов и экстремистов. Это произошло после того, как она начала публиковать в социальных сетях посты, в которых выражала радость от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные российские города. По данному делу Лазареву объявили в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что гособвинение запросило для телеведущей Татьяны Лазаревой 6,5 года колонии.

* — признана в России иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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