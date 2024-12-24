Гособвинение запросило для телеведущей Татьяны Лазаревой* 6,5 года колонии

Гособвинение запросило для телеведущей Татьяны Лазаревой* 6,5 года тюремного заключения по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Дело, возбужденное в отношении Лазаревой, рассматривается во втором Западном окружном военном суде в заочном режиме. Как заявил адвокат телеведущей, обвиняемая вину не признает. Также известно, что оба свидетеля по делу на заседание не явились.

Телеведущая покинула РФ после начала российской спецоперации на Украине. Она была внесена в реестр иноагентов в июне 2022 года. Лазарева пыталась оспорить это, но Верховный суд РФ отказал ей в удовлетворении иска.

Летом 2024 года телеведущая также пополнила список террористов и экстремистов. Это произошло после того, как она начала публиковать в социальных сетях посты, в которых выражала радость от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные российские города.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

* — признана в России иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга