«Зрители в заложниках»: Шаляпин считает, что Киркорова и Баскова пора менять

Исполнитель поддержал резкое заявление Юрия Лозы.

Певец и участник многих популярных шоу Прохор Шаляпин назвал Народных артистов РФ Филиппа Киркорова и Николая Баскова «надоедливыми лицами прошлого». Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru.

Не так давно певец Юрий Лоза возмутился качеством новогодних передач на телевидении. Исполнитель отметил, что из года в год зрителей «кормят» одними и теми же артистами. Среди них Лоза отметил Киркорова и Баскова. По мнению исполнителя, подобный подход не позволяет развиваться индустрии, что сказывается в том числе на новогодних передачах.

Громкое заявление не побоялся поддержать певец Прохор Шаляпин. Он охарактеризовал своего коллегу как открытого и искреннего человека, а также подтвердил, что лица на телевидении должны меняться.

«Я выступаю за новые проекты и новых креативных продюсеров на телевидении. Нельзя зрителей держать в заложниках и много лет навязывать путем эфира уставшие и надоевшие лица звезд прошлого, выдавая их как звезд сегодняшних», — отметил Шаляпин.

Прохор также отметил, что хотел бы видеть талантливую молодежь на экранах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Прохор Шаляпин считает мужскую измену нормой.