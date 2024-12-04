«Ничего страшного»: почему Прохор Шаляпин считает мужскую измену нормой

Певец порассуждал о природе представителей сильного пола.

Мужчины изменяют возлюбленным из-за своей природы, это — абсолютно нормальное явление. С таким заявлением выступил певец Прохор Шаляпин, пишет «Блокнот Старс».

По мнению знаменитости, женщины должны уметь прощать сильному полу интрижки на стороне, ведь в этом нет ничего необычного.

«Измена — это ничего страшного, ее можно понять и простить. Мужчина по своей природе может изменять. У нас же нехватка мужчин, женщин в стране гораздо больше. Такова природа!» — объясняет музыкант.

При этом он считает, что разводы чаще всего происходят не из-за походов налево, а банальной «бытовухи». Например, из-за материальных проблем. Шаляпин уверен: если каждой молодой семье подарить по квартире и открыть счет на 100 миллионов, распавшихся браков станет в разы меньше.

Однако музыкант уточнил, что сам он своим избранницам не изменял.

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